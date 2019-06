Demonstranten blokkeren vrijdag meerdere wegen en enkele gebouwen in Hongkong. De actie volgt een dag na het verstrijken van een ultimatum dat ze bestuurder Carrie Lam eerder hadden opgelegd. De betogers hadden haar onder meer opgeroepen een omstreden uitleveringswetsvoorstel in te trekken.

Er wordt al maanden geprotesteerd tegen een wet die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakt. Inwoners van Hongkong vrezen voor een aantasting van hun onafhankelijkheid. De regio heeft de status van een speciale administratieve regio binnen China.

Een van de geblokkeerde gebouwen is het hoofdkantoor van de politie. Als gevolg daarvan heeft de politie een klein deel van de werkzaamheden gestaakt. De blokkade heeft tot vertraging bij de behandeling van 28 noodoproepen geleid, meldt de South China Morning Post op basis van de politie.

Een van de aanwezigen is de bekende activist Joshua Wong. De student was een van de leiders van de grote demonstraties in Hongkong van vijf jaar geleden. Hij kwam maandag vervroegd vrij, nadat hij twee derde van zijn drie maanden celstraf had uitgezeten.

Joshua Wong bij het hoofdkantoor van de politie. (Foto: AFP)

Vierde grote actie in korte tijd

De blokkades van vrijdag zijn de vierde grote actie binnen ruim twee weken. Vanwege de massademonstraties heeft Lam de behandeling van het wetsvoorstel vorige week voor onbepaalde tijd uitgesteld, maar daar nemen de demonstranten geen genoegen mee. Zij eisen dat het voorstel definitief wordt ingetrokken. Ook eisen velen het aftreden van Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong.

Ze heeft haar excuses aangeboden voor hoe de situatie met de uitleveringswet is verlopen. Lam erkent dat ze steken heeft laten vallen, maar is niet van plan haar taken neer te leggen. De bestuurder hoopt het vertrouwen van de Hongkongse bevolking terug te winnen.

Bij wegblokkades van vorige week woensdag zette de oproerpolitie onder meer traangas en rubberen kogels in bij botsingen met demonstranten. Tientallen personen, onder wie agenten, raakten gewond. De demonstranten eisen dat alle aanklachten tegen hen worden ingetrokken.

In de afgelopen paar weken zijn 32 personen opgepakt. Tegen 24 van hen zijn aanklachten ingediend. Het is niet duidelijk waar ze allemaal van worden verdacht. Een van de verdachten is een 22-jarige administrator van een Telegram-groepschat met meer dan 30.000 leden.