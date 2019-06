De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA verbiedt Amerikaanse vliegmaatschappijen boven diverse gebieden in het Iraanse luchtruim te vliegen. Reden voor het verbod zijn de toegenomen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, maakte de Federal Aviation Administration (FAA) in de nacht van donderdag op vrijdag bekend in een statement.

De spanningen liepen donderdag hoog op toen bekend was geworden dat Iran een hypermoderne drone van de VS had neergehaald.

De Iraanse Revolutionaire Garde claimde een Amerikaanse 'spiondrone', een RQ-4 Global Hawk ter waarde van 130 miljoen dollar, te hebben neergeschoten in de zuidelijke provincie Hormozgan. De VS verklaarde in een reactie dat er geen onbemande toestellen van het Amerikaanse leger in Iran actief waren.

Volgens Washington vloog de drone in het internationale luchtruim boven de Straat van Hormuz. Dat gebied is een belangrijke verkeersader voor olie en geldt daardoor als een van de strategisch significantste plekken ter wereld.

'Er waren meerdere commerciële vluchten in de buurt'

De FAA onthulde dat de dichtstbijzijnde commerciële vlucht zo'n 72 kilometer van de drone verwijderd was. Er zouden nog meer vliegtuigen in de buurt zijn geweest.

De luchtvaartautoriteit is bezorgd over de toegenomen spanningen en militaire activiteit in het gebied. De FAA noemt het een belangrijke voorzorgsmaatregel, "aangezien Iran klaar is om langeafstandsraketten in te zetten in het internationale luchtruim zonder waarschuwing af te geven".

Vorige maand drong de FAA er bij luchtvaartmaatschappijen al op aan om voorzichtig te zijn bij het vliegen over Iran en nabijgelegen gebieden bij de Golf van Oman. De toegenomen militaire activiteiten en politieke spanningen worden als redenen genoemd.

United Airlines schrapt vluchten tussen New York en Mumbai

Eerder in de nacht van donderdag op vrijdag werd bekend dat de Amerikaanse vliegmaatschappij United Airlines de luchtverbinding tussen Newark bij New York en Mumbai in India voorlopig stilgelegd, omdat de commerciële vlucht ook lang het Iraanse luchtruim gaat.

"Gezien de huidige gebeurtenissen in Iran hebben we een grondige veiligheids- en beveiligingsbeoordeling van onze Indiase service door het Iraanse luchtruim uitgevoerd en besloten onze service te schorsen", zei United op haar website.

Republikeinen in de VS eisen actie tegen Iran

Een aantal prominente Republikeinen uit het Huis van Afgevaardigden in de VS wil dat de VS maatregelen neemt.

"Iran heeft in internationale wateren een toestel van de Verenigde Staten aangevallen", zegt Republikein Kevin McCarthy. "Deze provocatie komt een week nadat het land twee commerciële tankers in internationale wateren heeft aangevallen en vernietigd." McCarthy vond steun bij Republikeinen Michael McCaul, Mac Thornberry en Devin Nunes.