De invulling van de Europese topfuncties die later dit jaar vrijkomen, blijft vooralsnog onduidelijk. De 28 regeringsleiders wisten donderdagnacht na vier uur overleg geen knopen door te hakken. Zondag 30 juni volgt in Brussel een volgende ronde. "We zijn niets opgeschoten", aldus premier Mark Rutte. "Het is vreselijk ingewikkeld."

De Europese Raad moet opvolgers voordragen voor buitenlandchef Mogherini en voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank. Ook de opvolging van EU-president Donald Tusk moet worden geregeld.

De meeste aandacht gaat echter uit naar het vinden van een nieuwe voorzitter voor de Europese Commissie. Het Europees Parlement wil een "topkandidaat" uit eigen gelederen.

De Duitser Manfred Weber van de christendemocratische EVP krijgt echter geen steun van de sociaaldemocraten en liberalen. Zij houden vast aan hun eigen kandidaten, respectievelijk de EU-commissarissen Frans Timmermans en Margrethe Vestager, waardoor er voor niemand voldoende steun is.

'Geen zekerheid dat er op 30 juni wel een akkoord komt'

"Voor geen enkele kandidaat was een meerderheid", zei Tusk. "De Europese Raad is het erover eens dat er een pakket moet komen dat de diversiteit in de EU weerspiegelt." Hij gaat de komende week verder overleggen met de regeringsleiders en het parlement.

Volgens huidig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is er geen zekerheid dat er op 30 juni wel een akkoord is. "Maar het moet gebeuren. Ik stel met enig amusement vast dat het niet eenvoudig is mij te vervangen."

"Het is afwachten of het de volgende keer gaat lukken", zei Rutte terwijl hij de vertrekkende Juncker een kus gaf. "We zijn de mijnen aan het weghalen." Ook hij stelde dat er nu voor geen van de drie leidende kandidaten een meerderheid is.

Timmermans maakt nog altijd een kans, zei hij. "En als we er volgende week niet uitkomen, dan gaan we weer verder zoeken. In Nederland doen we er zeven maanden over, dus ik vind het niet zo'n ramp. Maar het kost zoveel tijd. Uiteindelijk moet het lukken, we kunnen Juncker dit niet zijn hele leven laten doen."