India heeft een groot tekort aan water. Maar liefst 21 steden, waaronder hoofdstad New Delhi en grote steden als Bangalore en Chennai, zullen begin 2020 zonder water komen te zitten. Het gebrek aan water raakt zeker honderd miljoen inwoners van het land, melden Al Jazeera en de Indiase zender NDTV vrijdag.

De Indiase premier Narendra Modi beloofde zaterdag dat alle huizen op het platteland tegen 2024 op een nieuw waternetwerk aangesloten zullen zijn. Critici zijn sceptisch over dat plan, omdat honderden miljoenen inwoners momenteel niet over schoon drinkwater beschikken.

NDTV meldt op basis van een onderzoek dat zeker 40 procent van de bijna 1,3 miljard inwoners van India rond 2030 niet meer over schoon drinkwater zal beschikken.

Niti Aayog, de denktank van de Indiase overheid, concludeerde in een vorig jaar verschenen onderzoek dat jaarlijks 200.000 Indiërs sterven, doordat ze geen toegang tot zuiver water hebben. Het onderzoeksinstituut gaat ervan uit dat zeker 600 miljoen Indiërs lijden onder een groot tot extreem watertekort.

Hittegolf veroorzaakt grote problemen in Chennai

Chennai luidt nu al de noodklok. De stad kampt al wekenlang met een zware hittegolf met temperaturen van ver boven de 40 graden. In India kwamen de afgelopen weken al 36 mensen om het leven door de extreme warmte, meldt CNN.

Daarnaast zouden woensdag 550 mensen aangehouden zijn, nadat zij met lege plastic watertonnen hadden gedemonstreerd. De demonstranten riepen dat de overheid "nalatig is geweest".

Het is onduidelijk hoeveel van de meer dan 4,6 miljoen inwoners van Chennai geen toegang meer hebben tot zuiver drinkwater. Vier van de grootste meren rondom de stad zijn zo goed als opgedroogd, net als drie rivieren. Ook zes bossen in de omgeving van de stad zouden in grote problemen verkeren.

Ook de landbouw in India is door de hittegolf getroffen. Drie kwart van al het water dat op het land gebruikt wordt, is afkomstig van de moessonperiode. Die is dit jaar echter zorgelijk laat.

Tegen 2020 zouden honderd miljoen Indiërs al zonder water zitten. (Foto: AFP)