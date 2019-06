Boris Johnson of Jeremy Hunt wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de vijfde en laatste stemronde binnen de Conservatieve Partij donderdagavond uitgewezen. Michael Gove ontving in die ronde te weinig stemmen en viel op de valreep af in de race voor het partijleiderschap.

Resultaten vijfde stemronde Boris Johnson: 160 stemmen

Jeremy Hunt: 77 stemmen

Michael Gove: 75 stemmen

Nu er nog twee kandidaten over zijn, is het aan de circa 160.000 leden van de Conservatieve Partij om zich uit te spreken over wie de partijleider moet worden.

De 54-jarige Johnson is de grote favoriet. Hij ontving in de laatste stemming maar liefst 160 van de 313 stemmen. Zijn concurrent Hunt kreeg 77 stemmen, twee meer dan afvaller Gove. Bij een vierde stemronde eerder op donderdagmiddag viel Sajid Javid al af, waardoor er nog één keer gestemd moest worden.

Er moet een leider gekozen worden vanwege het vertrek van de Britse premier Theresa May. Hoewel ze haar ontslag al officieel heeft ingediend, blijft ze in functie totdat er een opvolger is.

Johnson versus Hunt

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Johnson was acht jaar lang burgemeester van Londen. Hij is niet bang voor een harde Brexit - een zonder uittredingsakkoord - en was een van de prominentste figuren binnen de organisatie Vote Leave, die in aanloop naar het referendum in 2016 campagne voerde voor een Britse uittreding.

De 52-jarige Hunt heeft aan beide kanten van de Brexit gestaan. De politicus heeft campagne gevoerd om de Britten ín de EU te houden, maar sinds het referendum stelt hij juist vóór een uittreding te zijn en een 'no deal-Brexit' niet te vrezen. Hij bekleedde diverse ministerposten en was bijna zes jaar de minister van Gezondheid.

Oorspronkelijk tien kandidaten om May op te volgen

Oorspronkelijk maakten tien kandidaten kans om May op te volgen. De kanshebbers moesten eerder zeker acht nominaties van partijleden in het Lagerhuis binnenslepen om op de kandidatenlijst te komen.

Voormalig voorzitter van het Lagerhuis Andrea Leadsom viel af in de eerste ronde. Oud-Brexit-minister Dominic Raab werd in de tweede ronde geëlimineerd. Rory Stewart overkwam hetzelfde in de derde ronde. Esther McVey, Matt Hancock en Mark Harper besloten om uiteenlopende redenen zelf uit de race te stappen. Donderdag voegden Javid en Gove zich als laatsten bij de afvallers.