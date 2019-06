Boris Johnson, Michael Gove en Jeremy Hunt zijn de drie laatste kandidaten in de strijd om het premierschap in het Verenigd Koninkrijk, blijkt donderdag na een nieuwe stemronde binnen de Conservatieve Partij. Sajid Javid is met 34 stemmen afgevallen.

Resultaten van vierde stemronde Boris Johnson: 157 stemmen

Michael Gove: 61 stemmen

Jeremy Hunt: 59 stemmen

Sajid Javid: 34 stemmen

Johnson kreeg donderdag maar liefst 157 van de 313 stemmen. Dat is meer dan bij de vorige stemronde. Toen kreeg de voormalig Brexit-minister 125 stemmen. "Ik ben ontzettend dankbaar, maar we hebben nog veel werk te doen", zegt Johnson in een eerste reactie op de stemresultaten.

Gove, die zegt uit te kijken naar een "beschaafde discussie over de toekomst van ons land", had met 61 stemmen slechts twee stemmen meer dan Jeremy Hunt. Er zijn twee stemmen ongeldig verklaard.

Javid laat in een schriftelijke reactie weten dankbaar te zijn voor de steun die hij de afgelopen weken heeft ontvangen en roept de Conservatieven op de uiteindelijke winnaar van de stemming te steunen als een team.

Vijfde stemronde volgt donderdag

Donderdagmiddag volgt een vijfde stemronde. Zodra er twee kandidaten over zijn, mogen de circa 160.000 leden van de Conservatieve partij zich uitspreken over wie de partijleider moet worden. Die persoon wordt automatisch ook de nieuwe premier.

Er moet een leider gekozen worden vanwege het vertrek van de Britse premier Theresa May. Hoewel ze haar ontslag al officieel heeft ingediend, blijft ze in functie totdat er een opvolger is. De kans is groot dat ze opgevolgd wordt door Johnson, die al sinds de eerste stemronde de grote favoriet is binnen de partij.

Verbetering: In dit artikel stond eerst dat Boris Johnson en Michael Gove de laatste twee kandidaten waren. Dit is aangepast omdat Jeremy Hunt ook nog in de race is om Theresa May op te volgen.