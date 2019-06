De Chinese president Xi Jinping en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn naar het lijkt tevreden over het eerste Chinese staatsbezoek aan Noord-Korea in veertien jaar tijd. De bilaterale banden zullen worden versterkt, zo is vrijdagochtend Nederlandse tijd naar buiten gebracht.

Noord-Koreaanse staatsmedia lieten vrijdag weten dat de landen zijn overeengekomen dat overleg goed is voor vrede in de regio.

Xi bracht op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider een tweedaags bezoek aan het land. Volgens Kim duidt het bezoek van Xi op hun "onveranderde vriendschap".

De ontmoeting had voornamelijk een symbolische betekenis. Volgens CNN was de Noord-Koreaanse hoofdstad onder meer versierd met vlaggen, ballonnen en spandoeken moet hierop de tekst "onbreekbare vriendschap".

De laatste ontmoeting van de twee leiders was op Chinese bodem. In 2005 bracht de voormalig Chinese president Hu Jintao een bezoek aan Kim Jong-il. De vader van de huidige leider is in 2011 overleden.