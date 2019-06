Uit een grootschalig onderzoek van de onafhankelijke Britse stichting Wellcome blijkt dat mensen in steeds meer Europese landen twijfelen over de veiligheid en effectiviteit van vaccins tegen kinderziektes. Daardoor loopt de volksgezondheid gevaar, schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In totaal zijn 140.000 mensen ondervraagd. In Oost-Europa geeft 'slechts' de helft aan dat zij vaccins veilig vindt, zo'n 65 procent acht vaccins effectief en acht op de tien respondenten zegt dat kinderen verplicht ingeënt moeten worden. In West-Europa is dat respectievelijk 59, 77 en 83 procent.

Frankrijk spant de kroon. Een op de drie Fransen is het niet eens met de uitspraak dat vaccins veilig zijn. 20 procent denkt dat de inentingen niet effectief zijn en een op de tien vindt dat kinderen niet per se gevaccineerd hoeven worden.

Volgens president Seth Berkley van hulporganisatie Vaccine Alliance nemen de twijfels over vaccins in Europa toe omdat de ziektes minder voorkomen in 'rijke landen'. Daardoor worden ouders terughoudender om hun kroost te vaccineren. In ontwikkelingslanden zou meer dan 90 procent van de bevolking positief tegenover vaccins staan.

Daarnaast zou de opkomst van sociale media een belangrijke rol spelen, vanwege het verspreiden van misinformatie.

'Twijfels over vaccins zijn bedreiging voor volksgezondheid'

Inmiddels staan de twijfels over vaccins in een toptienlijst van de WHO met bedreigingen voor de volksgezondheid, meldt NRC. Bovenaan die lijst staan luchtvervuiling en klimaatverandering.

In het Wellcome-rapport wordt benadrukt dat als er maar genoeg kinderen worden ingeënt, dit "de hele groep" kan beschermen. Als te weinig mensen worden ingeënt, dan volgen uitbarstingen zoals in Oekraïne, waar vorig jaar meer dan 53.000 kinderen de mazelen kregen, aldus NRC.