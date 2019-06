Spanje heeft de Franse autoriteiten gevraagd om de overlevering van een voormalig topfiguur van de Baskische terreurorganisatie ETA. Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, die ook bekendstaat als Josu Ternera, liep vorige maand tegen de lamp na zestien jaar op de vlucht te zijn geweest.

De Franse politie arresteerde Ternera op 16 mei in een ziekenhuis in Sallanches. Daar zou hij onder het mes gaan. De 68-jarige Ternera is in Frankrijk bij verstek veroordeeld tot acht jaar cel voor het lidmaatschap van een terreurorganisatie. Hij kampt naar verluidt met ernstige gezondheidsproblemen.

Een rechtbank in Parijs had woensdag juist besloten dat Ternera een hoorzitting in vrijheid mocht afwachten. Hij moet echter alsnog in detentie blijven vanwege het Spaanse overleveringsverzoek. Spanje verdenkt hem van betrokkenheid bij een bomaanslag in 1987. Toen vielen elf doden in Zaragoza, onder wie meerdere kinderen.

ETA werd in 2018 officieel opgeheven

De Euskadi Ta Askatasuna (ETA), dat 'Baskenland en Vrijheid' betekent, werd in 1959 opgericht. De onafhankelijkheidsbeweging, die in de Europese Unie te boek staat als terreurbeweging, voerde bijna vijftig jaar strijd tegen de Spaanse regering.

De ETA was verantwoordelijk voor de dood van ongeveer achthonderd mensen. Bij de bloedigste aanslag, die ook in 1987 plaatsvond, kwamen 21 mensen om het leven. Er ging toen een bom af in de parkeergarage van een winkelcentrum in Barcelona.

In 2018 werd de ETA formeel opgeheven. Ternera bracht dit nieuws destijds naar buiten in een videoboodschap.