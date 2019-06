De Franse oud-president Nicolas Sarkozy moet voor de rechter verschijnen in een corruptiezaak die tegen hem is aangespannen. Het Franse Hof van Cassatie verwierp woensdag definitief de bezwaren tegen het proces door Sarkozy's verdediging.

De Franse oud-president zal worden vervolgd wegens corruptie en omkoping, meldt de Franse krant Le Monde.

Sarkozy is het eerste voormalig staatshoofd uit de recente Franse geschiedenis tegen wie een dergelijk proces wordt aangespannen.

Zijn advocaat Thierry Herzog en een voormalige rechter van het Hof van Cassatie, Gilbert Azibert, zullen daarnaast ook terechtstaan voor schending van het beroepsgeheim.

Het is nog niet bekend wanneer het proces tegen Sarkozy precies zal plaatsvinden, maar volgens Le Monde zal dat in de komende maanden gebeuren voor een rechtbank in Parijs.

Sarkozy wordt verdacht van omkoping van een rechter die onderzoek deed naar mogelijke overtredingen van de wetten voor campagnefinanciering. Sarkozy zou voor zijn presidentscampagne in 2007 geld hebben ontvangen van de Libische dictator Moammar Kaddafi.

De oud-president en Herzog zouden rechter Azibert een felbegeerde overheidsfunctie in Monaco hebben beloofd in ruil voor informatie over het onderzoek.