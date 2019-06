Oud-communicatiedirecteur van het Witte Huis Hope Hicks heeft woensdag achter gesloten deuren getuigd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Ze weigerde veel vragen te beantwoorden.

Democratische leden van het inlichtingencomité van het Huis, dat in handen van een Democratische meerderheid is, wilden Hicks bevragen over zes mogelijke gevallen van belemmering van de rechtsgang door de Amerikaanse president Donald Trump.

Hicks had advocaten van het Witte Huis meegenomen, die stelden dat zij juridische immuniteit heeft met betrekking tot zaken die speelden tijdens haar periode van veertien maanden als regeringsmedewerker.

Volgens de Democraten weigerde Hicks zelfs vragen te beantwoorden over algemene informatie, zoals de locatie van haar kantoor in het Witte Huis, of over zaken waarover ze al heeft gesproken met speciaal aanklager Robert Mueller.

Democratische afgevaardigden zeiden na afloop van de hoorzitting tegen journalisten dat zij overwegen Hicks aan te klagen om haar te dwingen antwoorden te leveren. Ze beschuldigen het Witte Huis van "nog meer obstructie".

Witte Huis droeg Hicks op te zwijgen

De advocaat van het Witte Huis, Pat Cipollone, maakte dinsdag bekend dat president Trump Hicks had opgedragen geen antwoord te geven op vragen over haar werk in het Witte Huis of tijdens de transitieperiode na Trumps verkiezingsoverwinning in november 2016.

Volgens Cipollone hoeven de naaste adviseurs van de president geen gehoor te geven aan dergelijke informatieverzoeken "om de bevoegdheden van het ambt van president te beschermen". De Democraten zijn het daar niet mee eens.

Hicks hield de lippen eerder ook op elkaar tijdens een gesloten hoorzitting van het inlichtingencomité van het Huis in februari 2018. Ze weigerde vragen te beantwoorden over haar werk in het campagneteam van Trump of in diens regering.

Regering-Trump blijft Huis blokkeren

De oud-communicatiedirecteur is niet de enige die de onderzoeken van de Democraten in het Huis frustreert. Op bevel van het Witte Huis legden oud-landsadvocaat Don McGahn en justitieminister William Barr congressionele dagvaardingen naast zich neer.

Het is nog niet bekend of de Democraten McGahn daarvoor voor de rechter zullen dagen, maar de voorzitter van het justitiecomité, Jerrold Nadler, hield die optie vorige week open. Ook Hicks en een oud-assistente van McGahn, Annie Donaldson, moesten dat in hun achterhoofd houden, aldus Nadler.

Het Huis van Afgevaardigden nam op 11 juni een resolutie aan (langs de partijlijnen: 229-191) die Huiscomités de bevoegdheid geeft om rechtszaken aan te spannen om (oud-)staf van het Witte Huis tot medewerking te dwingen.