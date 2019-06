De betrokkenheid van kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië bij de moord op journalist Jamal Khashoggi moet officieel worden onderzocht. Dat stelt de VN in een nieuw rapport. Hierin staat dat er “geloofwaardig bewijs” is dat Bin Salman schuld draagt aan de moord.

Speciaal VN-rapporteur Agnes Callamard heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd met Jamal Khashoggi. De kritische journalist verdween begin oktober tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel.

Callamard oordeelt dat de dood van Khashoggi een "internationale misdaad is". In het honderd pagina's tellende rapport constateert zij dat Khashoggi "het slachtoffer is geworden van een opzettelijke executie met voorbedachten rade. Het was een moord waarvoor Saoedi-Arabië verantwoordelijk is, volgens de internationale mensenrechten.

De VN-rapporteur maakte voor haar onderzoek gebruik van opnames van conversaties in het consulaat waar Khashoggi werd gedood. De opnames zijn gemaakt door de Turkse geheime dienst.

VN roept op tot meer sancties tegen Saoedi-Arabië

Callamard verrichte verder met een groep forensisch experts onderzoek in het consulaat. Ook deelden de Turkse autoriteiten bewijsmateriaal met het VN-team.

De rapporteur roept in de conclusies van haar rapport landen op het aantal sancties tegen Saoedi-Arabië en de kroonprins in het bijzonder uit te breiden. Riyad en kroonprins Mohammed bin Salman hebben nog niet gereageerd op het rapport.

Het rapport beschrijft nauwgezet de moord

Vlak voor zijn dood zei een van de Saoedische medewerkers tegen de journalist: 'We zijn gekomen om je te halen'. Toen Khashoggi weigerde mee te werken, ontstond een gevecht, zo is te horen op de opnames. Volgens het rapport is uit de opnames op te maken dat hij daarna werd gewurgd met een plastic zak.

Het rapport legt de schuld voor de moord nadrukkelijk bij de Saoedische kroonprins. Mohammed Bin Salman en het koningshuis veranderden in de eerste weken na de verdwijning van de journalist hun verhaal meerdere malen. Maar uiteindelijk stelde Bin Salman dat de moord een 'rogue operation' was waar de kroonprins niets vanaf wist.

Deze lezing wordt niet gestaafd door de bewijzen die de VN heeft gevonden. Ook stelt het rapport dat het onderzoek dat de Saoedi's en de Turken hebben gedaan naar de moord op Khashoggi niet onbevooroordeeld en niet grondig is verricht.