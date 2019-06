Eind 2018 waren er wereldwijd 70,8 miljoen mensen op de vlucht, blijkt woensdag uit een rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Nog nooit waren zo veel mensen op de vlucht voor oorlog, conflicten en vervolging.

Volgens UNHCR waren er eind vorig jaar twee keer zoveel mensen op de vlucht als twintig jaar geleden. Er kwamen vorig jaar ook 2,3 miljoen ontheemden bij.

Twee derde van deze 70,8 miljoen vluchtelingen heeft geen grenzen overgestoken, maar is in het eigen land ontheemd. Van de 25,9 miljoen vluchtelingen die hun thuisland zijn ontvlucht, is een op de vijf Palestijn.

Toch is het totaal aantal ontheemden volgens de vluchtelingenorganisatie waarschijnlijk nog te laag ingeschat. Dit komt voornamelijk doordat de crisis in Venezuela slechts gedeeltelijk is opgenomen in het totaal.

Met vier miljoen Venezolanen die hun thuisland hebben verlaten, is dit een van de grootste crises, aldus de UNHCR.