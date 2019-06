De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag officieel zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2020 gestart. Dit deed hij in de stad Orlando voor een publiek van duizenden aanhangers.

Trump werd geïntroduceerd door zijn vicepresident Mike Pence en door zijn vrouw Melania. In het Amway Center in Orlando kreeg de president een minutenlang applaus. Tijdens een speech van een uur roemde Trump wat hij allemaal had bereikt, ondanks alle tegenwerkingen en de "heksenjacht die hij te verduren heeft gekregen".

De president greep terug op zijn thema waarmee hij de vorige verkiezingen in 2016 won: 'Make America great again'. Hij besloot samen met de 20.000 toeschouwers in Orlando om de nieuwe campagne in te gaan met als thema 'Keep America great'.

"Overheid van en voor het volk"

"Vanavond sta ik voor jullie om officieel mijn campagne voor een tweede termijn als president van de Verenigde Staten te lanceren", zei Trump. "En ik beloof jullie dat ik jullie nooit zal teleurstellen."

"Samen keken we het gebroken politieke establishment weg en herstelden we een overheid van en voor het volk", vertelde Trump zijn publiek. "Zo lang als jullie dit team blijven steunen, hebben we een prachtige weg te gaan. Onze toekomst heeft er nog nooit zo glansrijk uitgezien."

Tijdens zijn toespraak haalde Trump uit naar de Democraten, de Fake News Media en het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar mogelijke samenspanning met de Russen tijdens de vorige presidentsverkiezingen. "Het was een onrechtmatige poging om de resultaten van de verkiezing te niet te doen."

"Ze willen ons land verwoesten"

Over zijn Democratische tegenstanders zei Trump dat zij "ons land willen verwoesten zoals we dat kennen". Hij waarschuwt zijn aanhangers dat zijn Democratische uitdagers migranten uit Mexico willen legaliseren, zodat zij kunnen stemmen om de Democraten aan de macht te helpen. "It's not going to happen", aldus Trump.

De oud-zakenman had in 2017, op de dag van zijn inauguratie, al documenten ingediend voor deelname aan de presidentsverkiezingen van 2020.

Weinig tegenstand binnen Republikeinse partij

Trump won bij de vorige verkiezingen van de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. Hij wil in november volgend jaar opnieuw de Republikeinse partij vertegenwoordigen.

Op dit moment heeft alleen één andere politicus zich namens de Republikeinen beschikbaar gesteld. Het gaat om Bill Weld, de oud-gouverneur van de staat Massachusetts. Hij noemt Trump "gevaarlijk en ongeschikt voor het presidentschap".

Mogelijk stelt de oud-gouverneur van Ohio, John Kasich, zich ook kandidaat voor de verkiezingen. Bij de verkiezingen van 2016 was hij de laatste tegenstander van Trump. Kasich trok zijn kandidatuur destijds in, omdat hij vanwege Trumps populariteit toch geen kans meer maakte.

Net als Weld staat Kasich bekend als een criticus van Trump. Het is nog niet zeker of hij gaat meedoen aan de verkiezingen. Vorige week vertelde hij aan CNN dat alles nog mogelijk was.