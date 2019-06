Voormalig Brexit-minister Dominic Raab (45) is niet langer in de race om Theresa May op te volgen als Britse premier. Bij de tweede interne stemronde onder 313 parlementariërs van de Conservatieve Partij was hij dinsdagavond de enige afvaller.

Raab ontving dertig stemmen, dat waren er drie te weinig om een vroegtijdige eliminatie te voorkomen.

Boris Johnson zag zijn favorietenrol nog maar eens bevestigd. Hij kreeg maar liefst 126 stemmen. Ook door naar de volgende stemronde zijn Jeremy Hunt (46 stemmen), Michael Gove (41 stemmen), Rory Stewart (37 stemmen) en Sajid Javid (33 stemmen).

Voormalig voorzitter van het Lagerhuis Andrea Leadsom was al afgevallen in de eerste ronde.

Raab pleitte vóór referendum al voor een Brexit

Het feit dat Raab te weinig stemmen heeft gekregen is op zijn minst opmerkelijk te noemen. In de eerste stemronde hield hij respectievelijk Javid en Stewart nog onder zich. Bovendien geldt Raab als een politiek zwaargewicht.

Wat Raab echter parten speelde, was zijn inconsistentie. Hij was als Brexit-minister de man die over het uittredingsakkoord van May onderhandelde met de EU, maar daarna ontpopte hij zich tot een van de felste critici van de deal. Eind maart maakte hij weer een ommekeer en zei hij voor Mays akkoord te zullen stemmen in het Lagerhuis.

Raab is een Brexiteer die al lang vóór het referendum pleitte voor een afscheiding van de Europese Unie. Hij heeft geen moeite met een harde Brexit. De politicus maakte zijn kandidatuur binnen een dag na de aankondiging van het vertrek van May bekend.

Conservatieven stemmen tot er nog twee kandidaten over zijn

De Conservatieve Partij houdt stemrondes tot er twee kandidaten over zijn. Daarna mogen de circa 160.000 leden van de partij zich uitspreken over wie de partijleider moet worden.

De Conservatieve Partij moet een nieuwe leider kiezen, omdat Mays positie onhoudbaar was geworden nadat het haar meerdere keren niet was gelukt haar Brexit-deal met de Europese Unie door het Lagerhuis te loodsen.