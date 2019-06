Twee jongens van veertien jaar oud zijn dinsdag veroordeeld voor de moord op de eveneens veertienjarige Ana Kriégel vorig jaar in Dublin. Ze zijn volgens Ierse media de jongste personen die ooit voor moord zijn veroordeeld in het land.

Een van de jongens, die vanwege zijn leeftijd is aangeduid als Boy A, is ook veroordeeld voor het seksueel misbruiken van het slachtoffer. Boy B is alleen veroordeeld voor het medeplegen van de moord.

De jury is meer dan veertien uur in beraad gegaan over de vraag of de twee jongens, die destijds dertien jaar oud waren, schuldig waren aan de moord. De straf voor de jongens wordt pas later bekend.

Kriégel zou vorig jaar mei door Boy B uit haar huis naar een verlaten pand zijn gelokt, onder het valse voorwendsel dat ze Boy A zou ontmoeten. Ze zou Boy A leuk hebben gevonden. In het verlaten pand zou ze door Boy A zijn misbruikt en vermoord terwijl Boy B keek. De twee tieners hebben beiden hun betrokkenheid ontkend.

Het meisje zou volgens de openbaar aanklager behoefte hebben gehad aan vriendschap, waardoor ze kwetsbaar was.

De openbaar aanklager voerde eerder aan dat het bewijs tegen Boy A onder meer bestond uit bloedsporen van het tienermeisje. Op negen plekken op zijn schoenen zou haar bloed zijn gevonden, evenals op een rugzak en een zelfgemaakt zombiemasker dat op zijn kamer was gevonden.