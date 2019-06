Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft nieuwe foto's vrijgegeven die zouden bewijzen dat Iran achter de aanval op de olietankers in de Golf van Oman zou zitten.

Het is een nieuwe poging van de regering-Trump om andere partijen van de schuld van Iran te overtuigen.

Eerder gaf het Pentagon al een onduidelijke video van een schip vrij. In de video is volgens de VS te zien dat leden van de Iraanse Revolutionaire Garde een onontplofte mijn uit het water zouden halen.

Op de nieuwe kleurenfoto's die het Pentagon aan Amerikaanse media heeft gegeven, zouden leden van de Iraanse Revolutionaire Garde op een patrouilleboot te zien zijn. De foto zou zijn gemaakt door een helikopter die vlak na de aanval bij de tankers zou zijn geweest.

Ook gaf het Pentagon foto's vrij waarop Iraanse soldaten bij een van de boten te zien zouden zijn.

Veel landen achten claim van VS over Iran nog niet bewezen

Het Verenigd Koninkrijk schaarde zich al achter de conclusie van de VS dat Iran verantwoordelijk zou zijn voor de aanvallen. Maar andere landen, zoals Duitsland en Nederland, hebben met klem gesteld nog geen bewijs te hebben gezien waarmee deze claim wordt bewezen.

De VS is bezig met het voorbereiden van de uitzending van duizend extra militairen. Zij worden naar het Midden-Oosten gestuurd vanwege de escalerende situatie rondom Iran. Volgens Patrick Shanahan, de Amerikaanse staatssecretaris van Defensie, worden de extra troepen ingezet voor "defensieve doeleinden". Het is volgens hem wel een direct antwoord op de "agressieve houding" van Iran.

De duizend extra militairen zijn een aanvulling op de vijftienhonderd militairen die de VS al naar het Midden-Oosten heeft gestuurd.

Wanneer de duizend extra militairen worden uitgezonden, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk waar de troepen precies gestationeerd zullen worden.