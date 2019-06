De maandag overleden Egyptische oud-president Mohamed Morsi is dinsdag begraven. Zijn familie liet weten dat hij op een begraafplaats in Caïro naast andere prominente figuren van de Moslimbroederschap begraven is.

De begrafenis vond plaats in Nasr City, een district in de Egyptische hoofdstad. Volgens de zoon van de voormalige president gaven de autoriteiten geen toestemming voor een begrafenis in Morsi's thuisprovincie Sharqia.

Morsi werd maandag in de rechtbank waar hij terechtstond plotseling onwel. Hij overleed korte tijd later op 67-jarige leeftijd. Volgens medische bronnen werd een hartaanval hem fataal.

De voormalige president zat een gevangenisstraf van twintig jaar uit voor de moord op demonstranten tijdens protesten in 2012.

Hij was de eerste gekozen Egyptische president na de val van president Hosni Mubarak in 2011. Morsi was een kopstuk de Moslimbroederschap, die inmiddels is verboden. Hij werd in 2013 afgezet door het leger.