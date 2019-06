Mohamed Morsi, de voormalig president van Egypte, is maandag in de rechtbank aan een hartaanval overleden, meldt de Egyptische staatstelevisie.

Volgens de openbaar aanklager zakte het ex-staatshoofd in elkaar, nadat hij had gesproken in de rechtszaal. Morsi is 67 jaar geworden.

Hij was de eerste gekozen president in Egypte na de val van president Mubarak in 2011. Morsi, een kopstuk van de inmiddels verboden Moslimbroederschap, werd in 2013 afgezet en verbannen door het Egyptische leger.

Morsi diende een gevangenisstraf uit van twintig jaar voor de moord op demonstranten tijdens protesten in 2012 en zat een levenslange celstraf uit voor spionage.

Moslimbroederschap spreekt van moord

De oud-president moest volgens de staatstelevisie maandag in de rechtbank verschijnen voor een hoorzitting waarin hij wordt beschuldigd van spionage voor de Palestijnse groepering Hamas.

Volgens de Moslimbroederschap zou Morsi zijn vermoord. De Vrijheids- en Rechtvaardigheidspartij (FJP) stelt onder meer dat de autoriteiten Morsi "medicatie hebben onthouden en hem walgelijk eten gaven". De politicus is met opzet een "langzame dood" gestorven, aldus een verklaring op de website van de politieke tak van de Moslimbroederschap.

De partij riep maandagavond alle Egyptenaren op samen te komen voor een massale begrafenis. Ook riep de Moslimbroederschap mensen van buiten Egypte op om bijeen te komen bij ambassades over de hele wereld.

Amnesty International: Dood Morsi grondig onderzoeken

Amnesty International roept Egypte op de dood van Mohamed Morsi grondig te onderzoeken. De mensenrechtenorganisatie zegt in een verklaring dat de oud-president tijdens zijn gevangenschap zo'n zes jaar feitelijk was afgesneden van de buitenwereld. Hij mocht in die periode naar verluidt maar drie keer familie ontvangen.

De mensenrechtenorganisatie roept op tot een "onafhankelijk, grondig en transparant" onderzoek naar de omstandigheden waaronder de oud-president is vastgehouden en naar zijn toegang tot medische zorg.

Amnesty stelt dat de Egyptische autoriteiten geen goede reputatie hebben waar het de behandeling van gevangenen betreft.