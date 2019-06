Een Indiase boeienkoning die een truc van de beroemde goochelaar Harry Houdini wilde nadoen, is waarschijnlijk bij de poging om het leven gekomen.

Chanchal Lahiri is zondag vanuit een boot in de rivier Hooghly geboeid te water gelaten. Dit gebeurde bij de Haorabrug in de miljoenenstad Kolkata.

Lahiri zou zich van zijn boeien ontdoen en naar de kant van de brede stroom zwemmen. Maar dit is volgens de waarnemingen van het publiek en volgens het onderzoek van de gealarmeerde politie niet gebeurd, meldt de BBC.

De politie heeft met een team van duikers de rivier afgezocht, maar tot nu toe zonder succes. De man kan pas worden doodverklaard als zijn lichaam is gevonden.

'Als ik het fout doe, dan is het een tragedie'

"Als ik het goed doe, dan is het magie. En als ik het fout doe, dan is het een tragedie", zou Lahiri volgens een journalist van een krant in Kolkata vlak voor de act hebben gezegd.

De man wilde met zijn stunt een antwoord geven op de tanende publieke interesse in dergelijke trucs.