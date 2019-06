Iran heeft over tien dagen meer lichtverrijkt uranium op voorraad dan is toegestaan volgens het nucleair akkoord, meldt de Atoomenergieorganisatie van Iran (AEOI) maandag. Dit komt doordat het land de afgelopen tijd vier keer zoveel uranium is gaan verrijken. Het nucleaire akkoord komt hierdoor in direct gevaar.

Iran probeert druk uit te oefenen op de Europese deelnemers aan het akkoord. Teheran wil dat de mogendheden Iran beschermen tegen de sancties van de Verenigde Staten.

Volgens de afspraken van het akkoord mag Iran 300 kilogram lichtverrijkt uranium opslaan. "We zullen dit niveau op 27 juni bereiken en dit zal ons niet weerhouden van verdere productie", aldus een woordvoerder van de atoomorganisatie.

Ook kondigde de woordvoerder aan dat Iran de productie mogelijk nog verder opschroeft en uranium tot 20 procent gaat verrijken. Onder de nucleaire deal is afgesproken dat deze grens op 6 procent ligt. Voor de ontwikkeling van atoomwapens heb je minstens 20 procent nodig, maar 90 procent is gebruikelijker.

Daarnaast gaat Iran mogelijk zwaar water (dideuteriumoxide) aan andere landen verkopen. Volgens de atoomorganisatie is dit niet in strijd met het nucleaire akkoord. Eerder stelde de Iraanse president Hassan Rouhani nog dat dit niet zou gebeuren.

Iran heeft Europese mogendheden ultimatum opgelegd

De VS stapte eind 2018 uit het nucleaire akkoord. De Europese landen zijn nog steeds voorstander, hoewel Iran in mei ook al stappen aankondigde die het akkoord in gevaar kunnen brengen.

Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben van Iran toen tot 7 juli de tijd gekregen om de VS te overtuigen van het opheffen van de sancties.

"Wij verwerpen elk ultimatum en zullen bekijken of Iran zich aan zijn verplichtingen onder de internationale kernwapenakkoorden houdt", lieten de Europese leiders daarop weten in een verklaring.