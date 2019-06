Een leider van de Occupy Central-demonstratie in Hongkong van 2014 is maandag vrijgelaten. Joshua Wong had drie maanden gevangenisstraf gekregen, maar is na twee maanden weer vrijgelaten. Het is onbekend of dit iets te maken heeft met de huidige protesten en onrust in Hongkong.

Wong werd het gezicht van de zogenoemde Paraplubeweging. Veel jongeren gingen vijf jaar geleden de straat op, omdat ze meer democratie willen.

Wong werd dat jaar door het blad TIME uitgeroepen tot de invloedrijkste tiener van 2014. Twee jaar later werd Wong genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Hij en negentien andere demonstranten kregen eerder dit jaar drie maanden celstraf opgelegd vanwege het negeren van een gerechtelijk bevel.

Direct na zijn vrijlating hield Wong een persconferentie. Hij zei dat Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, na het politiegeweld van afgelopen week moet opstappen.

Bijna twee miljoen mensen demonstreerden zondag

Zondag gingen bijna twee miljoen mensen in Hongkong de straat op om te demonstreren tegen een wet die uitlevering aan China mogelijk maakt. De Aziatische metropool telt zeven miljoen inwoners.

Het was daarmee het grootste protest sinds Hongkong in 1997 door het Verenigd Koninkrijk werd overgedragen aan China. Honderden demonstranten brachten de nacht door op straat en blokkeerden belangrijke wegen in de stad.

Politie vroeg betogers zich naar de stoep te verplaatsen

De politie vroeg demonstranten maandagochtend om te verkassen naar de stoep. "Dit is geen oproep om te vertrekken, maar verplaats je alsjeblieft naar de stoep. Het is maandag en mensen moeten werken of naar school", zei een omroeper volgens The South China Morning Post.

Lam bood zondag haar excuses aan voor het politiegeweld bij eerdere demonstraties. De politie kreeg daarom de instructie om maandag niet te hard in te grijpen.

Betogers nemen daar geen genoegen mee. Zij willen dat het wetsvoorstel helemaal van tafel gaat en zijn bang dat China meer invloed zal krijgen. Ze vrezen dat de autonomie van Hongkong en de positie van de stad als economisch middelpunt in Azië op het spel staan als de uitleveringswet er komt.