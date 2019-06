De Mexicaanse grenspolitie heeft 791 illegale immigranten aangehouden en vastgezet nabij de zuidelijk grens. Onder de migranten zijn 368 kinderen die acht jaar oud of jonger zijn.

De migranten zijn voor onbepaalde tijd vastgezet in een detentiecentrum. Ze komen voornamelijk uit de Centraal-Amerikaanse landen Guatemala (419), Honduras (330) en El Salvador (39).

Volgens het Mexicaanse instituut voor migratie zaten de bijna achthonderd migranten in vier vrachtwagens, die in de zuidoostelijke staat Veracruz werden aangehouden. 98 van de aangetroffen migranten zijn vijf jaar of jonger, terwijl 270 zes of zeven jaar zijn.

Naast het vastzetten van de migranten zijn er zes mensen opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Onder hen zouden de vier chauffeurs van de vrachtwages zijn.

De grootschalige detentie is onderdeel van de verscherpte grenscontroles van Mexico. Leden van de Guarda Nacional patrouilleren de laatste maanden in grotere getalen langs de grens in het zuiden van het land.

De Mexicaanse regering heeft besloten tot de strengere controles onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigt met importheffingen als Mexico niet meer doet om illegale immigratie tegen te gaan.