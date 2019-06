De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock steunt Boris Johnson in de race om het partijleiderschap van de Conservatieven. Dat schrijft hij in een ingezonden brief in The Times.

"Vanaf vrijdag heb ik alles op een rijtje gezet en ben ik tot de conclusie gekomen dat Boris Johnson de beste kandidaat is om de Conservatieve Partij te verenigen", schrijft Hancock, die zich afgelopen vrijdag terugtrok als kandidaat voor het leiderschap van de partij.

"Johnson is bezig met een goede campagne en wordt vrijwel zeker de nieuwe premier. Hij kan zorgen voor een goede brexit."

De conservatieven moeten een nieuwe leider kiezen na het vertrek van premier Theresa May. Haar positie was onhoudbaar geworden na meerdere mislukte pogingen haar brexitdeal met de Europese Unie door het Lagerhuis te loodsen.

Bij de interne leiderschapsverkiezing zijn eerst de 313 conservatieve parlementariërs aan zet. Zij houden stemrondes tot twee kandidaten over zijn. Daarna mogen de circa 160.000 leden van de partij zich uitspreken over wie de partijleider wordt.

Matt Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid. (Foto: ANP)