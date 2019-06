De KVNR, de koepel van Nederlandse reders, en het ministerie van Defensie hebben maandag overleg over de toegenomen spanning in de Perzische Golf. Een woordvoerder van de reders heeft zondag een bericht op de website van het AD bevestigd.

Directeur Annet Koster van de KVNR zegt zich "in toenemende mate" zorgen te maken om de spanning in het gebied waar ook Nederlandse schepen varen. "Eerst leek het nog om incidenten te gaan, nu lijkt het alsof er toch meer aan de hand is", zegt Koster in het AD.

Tijdens het gesprek wordt onder meer overlegd wat het advies van de overheid is aan de Nederlandse reders.

"Ik hoop en denk dat we de beveiliging van Nederlandse schepen en onderdanen op een andere manier kunnen organiseren", aldus Koster. "Bijvoorbeeld door samen te werken met andere overheden. Voor ons is het belangrijkste dat die veiligheid gegarandeerd is, maakt niet uit hoe."

Het is niet exact duidelijk hoeveel schepen er onder Nederlandse vlag varen in het gebied.

Britse marine stuurt manschappen naar Perzische Golf

Vanwege de toegenomen spanning in de Perzische Golf stuurt de Britse marine honderd manschappen naar het gebied om te helpen bij de bescherming van Britse schepen. Aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman hebben de vrees gevoed dat er meer aanslagen op commerciële schepen kunnen plaatsvinden.

Vorige maand werden vier olietankers voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten op de korrel genomen. De Verenigde Staten hebben vanwege de toegenomen spanningen al marine en luchtmacht in het gebied ingezet.

VS beschuldigt Iran, die aanklacht 'ongefundeerd' noemt

De VS en Saoedi-Arabië stellen dat Iran achter de aanvallen zit. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo wil Iran op deze manier de stabiliteit in de regio ontwrichten.

De Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties heeft dit met klem ontkend en noemt de beschuldigingen van de VS "ongefundeerd".

Pompeo's Britse ambtgenoot Jeremy Hunt stelde dat de Britse regering in eerste instantie aanneemt dat de Amerikaanse conclusie klopt, maar wel zelf onderzoek wil doen.

Twee olietankers in Golf van Oman zwaar beschadigd

Donderdag werden twee olietankers in de Golf van Oman ernstig beschadigd door branden die ogenschijnlijk het gevolg waren van een aanval. Bemanningsleden moesten snel van boord worden gehaald.

Iraanse reddingsteams hebben daar vanuit de havenstad Jask aan meegewerkt, meldt de Iraanse staatsomroep. De bemanning van een getroffen tanker is met een Iraans schip ontkomen en de bemanning van de andere tanker met een Nederlands schip.