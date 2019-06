Saoedi-Arabië lijkt af te zien van de executie van Murtaja Queriris. De tiener werd vijf jaar geleden, toen hij dertien jaar oud was, gearresteerd omdat hij tegen de sharia protesteerde. Hij zou binnenkort ter dood worden gebracht.

Maar de Saoedische overheid lijkt hier toch van af te zien, melden bronnen aan persbureau Reuters. De jongen zou over drie jaar, in 2022, vrijkomen.

Qureiris werd in september 2014 gearresteerd en zit sindsdien gevangen. Amnesty International riep Saoedi-Arabië begin juni op om van de doodstraf af te zien. Volgens de mensenrechtenorganisatie zit de jongen al jarenlang in eenzame opsluiting en wordt hij stelselmatig gemarteld.

Qureiris werd vervolgd voor onder meer deelname aan protesten in 2011 in de provincie Ash-Sharqiyyah, het gooien van molotovcocktails naar een politiebureau en lidmaatschap van "een terroristische organisatie".

Saoedi-Arabië zwaar onder vuur door zaak-Khashoggi

Volgens Amnesty zou het niet de eerste keer zijn dat iemand in Saoedi-Arabië ter dood wordt veroordeeld voor misdaden in zijn jeugd. Eerder dit jaar werden vanwege 'terroristische acties' 37 mannen geëxecuteerd, onder wie Abdulkareem Al Hawaj, die op zijn zestiende gearresteerd was.

Volgens de Verenigde Naties en Amnesty International waren er geen bewijzen voor de aanklachten en werden de mannen alleen geëxecuteerd omdat zij tot de shi'itische minderheid behoorden. Ook de nu achttienjarige Qureiris behoort tot deze minderheid.

Saoedi-Arabië kreeg het afgelopen half jaar veel internationale kritiek voor de verdwijning van de kritische journalist Jamal Khashoggi. Deze werd vermoord op het Saoedische consulaat in Istanboel. Uit allerlei bewijzen blijkt dat het een vooropgezet plan was van Riyaad om de journalist te doden en in stukken te hakken.