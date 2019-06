India heeft importtarieven ingesteld tegen 28 Amerikaanse producten, waaronder amandelen, appels en walnoten. De nieuwe heffingen zijn een reactie op de Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium uit India die de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze maand instelde.

De Indiase overheid stelt met de nieuwe importtarieven “het algemeen belang” van het land te dienen.

Met de heffingen wilde Trump kenbaar maken dat hij vindt dat India haar interne markt niet genoeg openstelt voor Amerikaanse bedrijven. Als reactie voert India nu heffingen tot 70 procent in op de Amerikaanse producten, die hierdoor veel duurder worden.

Zeker de extra tarieven op amandelen kunnen landbouwers in de VS hard raken. De helft van de export van amandelen uit het land gaat naar India; deze handel vertegenwoordigt een waarde van ruim 540 miljoen dollar.

Trump wil dat India geen olie meer van Iran koopt

Ook de afzet van Amerikaanse appels in India is groot; jaarlijks wordt zo’n 160 miljoen dollar verhandeld met het land. De totale handel tussen de twee landen had vorig jaar een waarde van 140 miljard dollar.

Het stoort Trump ook dat India olie blijft kopen van Iran, een land waar de VS sancties tegen heeft ingesteld. Daarnaast wil Trump niet dat India een raketafweersysteem van de Russen koopt.

Op de G20 gaan VS en India vermoedelijk praten

De nieuwe tariefheffingen worden aangekondigd vlak voor de G20-top die eind juni in Japan plaatsvindt. Hier spreken ’s werelds grootste economieën met elkaar. Het is de verwachting dat vertegenwoordigers van de regeringen van de VS en India elkaar in Osaka onder vier ogen gaan spreken. Mogelijk ontmoeten ook Trump en de net herkozen Indiase premier Modi elkaar tijdens de G20.

De VS is inmiddels ook al maanden in een grimmige handelsoorlog met China verwikkeld. In een brandbrief riepen bijna zevenhonderd Amerikaanse bedrijven Trump afgelopen week op deze strijd te staken. De ondertekenaars, waaronder grote bedrijven als Walmart, Levi Strauss en Primark, stellen dat de importtarieven die de VS China heeft opgelegd vooral het Amerikaanse bedrijfsleven treffen.