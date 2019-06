In de Notre-Dame is zaterdag voor het eerst een mis gehouden sinds de kathedraal in Parijs op 15 april deels afbrandde. Aartsbisschop van Parijs Michel Aupetit hield de dienst voor dertig priesters in de kapel achter het koor.

Deze kapel van de Maagd is gespaard gebleven bij de brand die grote delen van de kathedraal heeft verwoest. "Deze dienst is een herinnering dat de kathedraal nog leeft", zegt Aupetit. "Het is waarvoor de Notre-Dame is gebouwd."

Er waren vanwege veiligheidsredenen geen gelovigen aanwezig bij de mis, alleen priesters. Zij werden verplicht tot het dragen van beschermende hoofddeksels. Het is niet bekend wanneer de eerste openbare mis kan worden gehouden.

Het gebouw verkeert nog in slechte staat en meerdere muren en stukken dak staan nog op instorten. Ook ligt er veel puin in en rond de kathedraal.

Door middel van donaties is zo'n 850 miljoen euro ingezameld voor de wederopbouw van het pand. Inmiddels is 10 procent van dit bedrag daadwerkelijk overgemaakt, aldus de Franse overheid. De Franse president Emmanuel Macron heeft als doel de Notre-Dame binnen vijf jaar te herstellen.