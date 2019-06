De douane in de haven van Antwerpen heeft een grote partij van meer dan 3.000 kilo cocaïne die voor de Nederlandse markt bedoeld was aangetroffen, zo meldt de politie in Den Haag.

De partij drugs, met een straatwaarde van 150 miljoen euro, werd tijdens een routinecontrole gevonden in een zeecontainer, verstopt tussen een vracht rijst.

De Belgische douane schakelde de politie in Den Haag in, omdat de vracht bedoeld was voor een locatie in die regio.

De cocaïne is in beslag genomen, er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De Nederlandse en Belgische politie werken samen in het onderzoek naar deze partij.