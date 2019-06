Zes kinderen van Belgische IS-gangers zijn vrijdag aangekomen in Brussel. De Belgische minister Didier Reynders van Buitenlandse Zaken laat weten dat ze zijn geland op de militaire luchthaven Melsbroek bij Brussel.

Het toestel van de Belgische luchtmacht vloog met het zestal en medisch personeel aan boord vanuit Erbil in Irak naar de Jordaanse hoofdstad Amman en vanaf daar verder naar Brussel.

België had afspraken gemaakt met de Koerdische autoriteiten in de regio om de kinderen te kunnen ophalen. Naar schatting verblijven nog zo'n zestig Belgische kinderen in Koerdische kampen in Syrië, maar er zijn voorlopig geen plannen hen terug te halen.

Vier van de in België geboren kinderen van de Belgische IS-strijders zijn ouder dan tien jaar, terwijl de regering tot nu toe had gezegd alleen kinderen onder die leeftijd terug te willen halen. Een van de zes is jonger dan tien en de zesde is net achttien jaar geworden. Zij was door haar vader ontvoerd en zou worden uitgehuwelijkt aan een IS-strijder.

De Belgische veiligheidsdiensten zien geen onaanvaardbare risico's. Het zestal zal de nodige medische en psychologische zorg krijgen. Net als in Nederland zijn er in België discussies over of de kinderen van IS-strijders wel of niet teruggehaald moeten worden.