John Hardjoprajitno en Harvey Naarendorp zijn vrijdag door de rechtbank in Paramaribo vrijgesproken van betrokkenheid bij de Decembermoorden. Hiermee volgt de rechter het oordeel van het Openbaar Ministerie (OM), dat in april ook om vrijspraak had gevraagd.

Het proces gaat over de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. Hoofdverdachte in deze zaak is de huidige president van Suriname, Desi Bouterse. In 1982 was hij leider van het toenmalige militaire bewind.

Het OM heeft vorig jaar twintig jaar cel tegen Bouterse geëist, net als tegen zeven andere verdachten. Voor negen verdachten is vrijspraak gevraagd. De verwachting is dat de krijgsraad het vonnis tegen die verdachten later dit jaar zal uitspreken.

De zaak van Hardjoprajitno en Naarendorp gaat ook over de Decembermoorden, maar deze is apart behandeld door de kantonrechter. Dit gebeurde omdat deze twee verdachten in 1982 een ministerspost vervulden. De andere verdachten waren militairen; hun zaak speelde bij de krijgsraad.

Advocaat Hugo Essed, die in dit proces de nabestaanden van slachtoffers bijstaat, ziet deze uitspraak als het einde van de zaak. Hij verwacht niet dat het OM of de verdachten hoger beroep zullen aantekenen.

Essed betreurt het wel dat het OM geen nieuw onderzoek heeft gedaan naar de rol die Hardjoprajitno en Naarendorp hebben gespeeld in december 1982. Volgens hem zijn er nabestaanden die andere informatie hebben over de betrokkenheid van de twee verdachten.