De rechter in Suriname heeft de Nederlandse Raoul A. veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk, wegens banden met de terroristische beweging Islamitische Staat (IS).

De andere verdachte in deze terrorismezaak, zijn broer Nasser I., werd vrijgesproken. Ook hij heeft de Nederlandse nationaliteit.

De broers, die in juli 2017 zijn opgepakt, werden ook verdacht van het ronselen van mensen voor de gewapende strijd in Syrië en het voorbereiden en financieren van terroristische handelingen. De rechter heeft voor deze feiten niet voldoende bewijs gevonden.

Beide broers hadden weliswaar veel contact met een Surinamer die naar Syrië is afgereisd om zich bij IS aan te sluiten, maar zij hebben hem niet geronseld, zoals het Openbaar Ministerie (OM) had gesteld.

Ook kreeg A. regelmatig geld overgemaakt van meerdere personen uit verschillende landen, maar volgens de rechter gebruikte hij dit niet om terroristische activiteiten te financieren. A. is wel schuldig bevonden aan overtreding van de vuurwapenwet omdat hij patronen in bezit had zonder geldige vergunning.

OM had hogere celstraffen geëist

Het OM had eerder dit jaar respectievelijk zes en vier jaar celstraf geëist tegen de broers. Omdat A. al sinds eind juli 2017 in de gevangenis zit, mocht hij vrijdag de gevangenis verlaten. Zijn broer was een maand geleden al in vrijheid gesteld.

De advocaten van de broers verwachten niet dat A. in hoger beroep zal gaan. Wel zullen ze gaan onderzoeken of I. een schadevergoeding kan krijgen omdat hij bijna twee jaar onterecht heeft vastgezeten. De zaak tegen de twee broers was de eerste zaak in Suriname waarbij terrorisme een rol speelt.