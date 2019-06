De heersende ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC) is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog geen reden om een internationale gezondheidscrisis uit te roepen, ondanks dat er deze week besmettingen zijn gemeld in Oeganda.

De huidige ebola-uitbraak heerst sinds augustus vorig jaar in de DRC. Het is de dodelijkste uitbraak ooit voor het Afrikaanse land, met al meer dan veertienhonderd doden.

Een commissie van dertien onafhankelijke experts kwam vrijdagmiddag bijeen in het Zwitserse Genève om de situatie te bespreken, nu ook buurland Oeganda getroffen is.

"Zolang de uitbraak heerst in de DRC, bestaat er altijd risico dat er besmettingen voorkomen in buurlanden. Het risico dat het verder verspreidt, is echter laag", aldus de woordvoerder van de WHO.

De WHO roept de landen in de regio wel op om zich nog beter voor te bereiden op het detecteren en monitoren van mogelijke besmettingen. Daarnaast vraagt de gezondheidsorganisatie de internationale gemeenschap om meer financiële steun en middelen te leveren.

Twee doden in Oeganda en drie personen in behandeling

Afgelopen week werden voor het eerst besmettingen gemeld in buurland Oeganda. Een vijfjarig kind en zijn vijftigjarige oma zijn overleden aan de ziekte, nadat ze een bezoek hadden gebracht aan de DRC.

In Oeganda zijn daarnaast nog drie personen die mogelijk besmet zijn, opgenomen in een behandelcentrum. Ook zouden er nog bijna dertig mensen in direct contact zijn geweest met de besmette personen. Volgens de autoriteiten is de situatie onder controle en is verdere verspreiding voorkomen.

De WHO riep vier keer een internationale volksgezondheidscrisis uit: de varkensgrieppandemie in 2009, de verspreiding van polio in 2014, de grootste ebola-uitbraak ooit in westelijk Afrika in 2014 en het zikavirus in 2016.