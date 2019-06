De Australische man die op 15 maart 51 mensen doodschoot in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch heeft vrijdag verklaard onschuldig te zijn aan alle 92 aanklachten.

De verdachte woonde de zitting van de rechtbank via een videoverbinding bij. Via zijn advocaten ontkende hij schuldig te zijn aan 51 aanklachten voor moord, veertig voor poging tot moord en één voor terrorisme.

De rechter maakte bekend dat het proces tegen de verdachte pas op 4 mei volgend jaar zal beginnen. Dat komt volgens de rechter door "de schaal en complexiteit van deze zaak".

Volgens de rechter heeft het psychologische onderzoek uitgewezen dat de verdachte mentaal in staat is om berecht te worden.

De schutter blijft in ieder geval tot 16 augustus opgesloten in een zwaarbeveiligde gevangenis in Auckland. Op die datum wordt er een pro-formazitting gehouden. Het is voor het eerst dat een verdachte in Nieuw-Zeeland formeel wordt aangeklaagd voor terrorisme.

Dodelijkste schietpartij ooit in Nieuw-Zeeland

Afgelopen maart schoot de Australiër bij twee moskeeën in Christchurch in totaal 51 mensen die op dat moment bezig waren met het vrijdaggebed dood. Het was de dodelijkste aanslag in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland.

De man zond de beelden van de schietpartij live uit via Facebook. Ook zette hij een manifest online. De regering van Nieuw-Zeeland heeft het verspreiden van zowel de beelden als het manifest verboden.