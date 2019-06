Sarah Huckabee Sanders, de woordvoerder van het Witte Huis, vertrekt eind juni. De Amerikaanse president Donald Trump maakte dit donderdag bekend op Twitter.

Trump bedankte Sanders voor haar werk. "Ze is een heel speciaal persoon met buitengewone talenten, die fantastisch werk heeft verricht. Ik hoop dat ze besluit zich verkiesbaar te stellen als gouverneur van Arkansas", schrijft de president op Twitter.

Sanders was sinds de zomer van 2017 perschef en zal nog tot eind juni aanblijven. Het is nog niet bekend wie haar op zal volgen. Ook heeft ze zelf nog geen officiële reactie gegeven.

Sanders heeft de president tijdens haar carrière altijd fel verdedigd en had regelmatig conflicten met journalisten.

Sanders zelf ook meerdere malen onderwerp in media

De omstreden Sanders was zelf ook meerdere malen onderwerp in de media. Zo wordt er in het eindrapport van voormalig speciaal aanklager Robert Mueller genoemd dat Sanders meerdere malen heeft gelogen.

Zo zou Sanders toen FBI-directeur James Comey werd ontslagen in mei 2017 hebben beweerd dat zij van verschillende collega's van Comey had gehoord dat zij blij waren met zijn ontslag omdat ze geen vertrouwen meer in hem hadden.

Ook gaat Sanders de boeken in als de Witte Huis-woordvoerder die het langst de media niet te woord heeft gestaan. Ze heeft 93 dagen lang geen persconferentie gegeven, aldus CNN.

Door de jaren heen was het traditie in het Witte Huis geworden om dagelijks de pers bij te praten, maar in de afgelopen driehonderd dagen zijn er maar acht zulke momenten geweest.