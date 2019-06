Boris Johnson heeft donderdag veruit de meeste stemmen gekregen in de eerste stemronde binnen de Britse Conservatieve Partij om een opvolger voor partijleider en premier Theresa May aan te wijzen. Andrea Leadsom, Esther McVey en Mark Harper wisten niet genoeg stemmen te behalen om door te gaan naar ronde twee.

Resultaten eerste stemronde Conservatieve Partij Boris Johnson: 114 stemmen

Jeremy Hunt: 43 stemmen

Michael Gove: 37 stemmen

Dominic Raab: 27 stemmen

Sajid Javid: 23 stemmen

Matt Hancock: 20 stemmen

Rory Stewart: 19 stemmen

Andrea Leadsom: 11 stemmen

Mark Harper: 10 stemmen

Esther McVey: 9 stemmen

De stemmen werden uitgebracht door de Conservatieve leden van het Lagerhuis. Kandidaten moesten minstens zeventien collega's achter zich krijgen om door te gaan naar de tweede ronde. Leadsom, McVey en Harper werden niet gezien als kanshebbers voor de winst.

Johnson, oud-burgemeester van Londen en oud-minister van Buitenlandse Zaken, blijft de topfavoriet om May op te volgen. Johnson schreef op Twitter "zeer verheugd" te zijn over de resultaten van de eerste stemronde, maar wees erop dat er "nog een lange weg te gaan is".

Kandidaat Rory Stewart vatte de stand van zaken als volgt samen: "Het is nu een heel open race, de vraag is wie van ons het straks zal opnemen tegen Boris."

Johnson niet bang voor harde Brexit

Johnsons voornaamste belofte is dat hij er als premier voor zal zorgen dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie stapt. De politicus, een EU-scepticus van het eerste uur, veroorzaakte begin deze week ophef door te stellen dat het VK de 'echtscheidingsbetaling' van zo'n 44 miljard euro niet zal betalen als de EU niet bereid is de onderhandelingen over een uittredingsovereenkomst te heropenen.

Brussel liet weten dat Londen moet betalen, zelfs als er een Brexit zonder deal komt. Zo niet, dan weigert de EU met de Britten te onderhandelen over de toekomstige handelsrelaties.