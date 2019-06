De regering van Hongkong heeft de behandeling van de omstreden uitleveringswet donderdag voor de tweede dag op rij uitgesteld. Oorspronkelijk zou het wetsvoorstel woensdag behandeld worden, maar hiervan werd afgezien vanwege grote protesten.

Tienduizenden personen voerden actie tegen de wet door wegen in Hongkong te blokkeren. Zij kwamen uiteindelijk in botsing met de veiligheidsdiensten, die besloten rubberen kogels af te vuren en traangas in te zetten.

Er zijn 79 gewonden geteld, melden lokale media donderdag. Eerder werd al bekend dat twee mannen ernstige verwondingen hadden opgelopen. Hoe het nu met hen gaat, is niet bekend. Nog eens dertien andere gewonden liggen nog in het ziekenhuis.

Na de confrontaties met de politie zijn betogers doorgegaan met hun actie. Ook 's nachts waren er nog mensen op straat. Op dit moment zijn het er honderden. Vanwege veiligheidsredenen zijn de overheidsgebouwen donderdag en vrijdag dicht.

Onduidelijk wanneer wet wordt behandeld

Carrie Lam, het hoofd van de uitvoerende macht in Hongkong, heeft het samenkomen van de volksvertegenwoordiging donderdag opgeschort. Het is nu niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel besproken wordt.

De voorgenomen wet is omstreden omdat Hongkong een speciale administratieve regio binnen China is. Als de wet officieel wordt aangenomen, kunnen verdachten makkelijker aan China worden uitgeleverd.

Lam gaf maandag, een dag na de massaprotesten in de regio, aan dat de wet gewoon wordt aangenomen. De meerderheid van de volksvertegenwoordiging is in handen van voorstanders van de Chinese regering.

De Hongkongse leider sprak woensdag van georganiseerde rellen en stelde dat het wetsvoorstel door sommige mensen gebruikt wordt om voor opschudding te zorgen. China zegt de Hongkongse regering te steunen en het gewelddadige gedrag van demonstranten te veroordelen.

Taiwan uit zorgen over mensenrechten

De Taiwanese president Tsai Ing-wen heeft haar zorgen geuit over de mensenrechten in Hongkong. Ze zegt de strijd van Hongkong voor vrijheid te steunen en dat de semiautonome regio een door China voorgesteld 'één-land-twee-systemenprincipe' niet zomaar moet accepteren.

In 1997 werd met China afgesproken dat Hongkong een hoge mate van autonomie zou behouden. In dat jaar werd de regio door het Verenigd Koninkrijk overgedragen aan Peking.