De bemanningen van twee tankschepen in de Golf van Oman zijn donderdagochtend geëvacueerd na aanvallen op de schepen. Een van de tankers staat in brand. De precieze toedracht van de incidenten is nog onduidelijk.

Olietankerkoepel Intertanko bevestigde donderdagmiddag dat er sprake was van aanvallen op de tankschepen.

Een woordvoerder van het bedrijf achter een van de tankers, de Kokuka Courageous, die onder de vlag van de Marshalleilanden vaart, zei dat de bemanning van de tanker het schip verliet in een reddingsboot na een "veiligheidsincident". Het schip zou aan stuurboordzijde zijn getroffen, mogelijk door een torpedo. Een van de bemanningsleden raakte lichtgewond.

"De Kokuka Courageous is nog steeds in het gebied en loopt niet het risico te zinken", aldus de woordvoerder. De lading van het schip, de alcoholsoort methanol, is niet beschadigd.

'Vermoedelijke aanval met een torpedo'

Het tweede schip, de tanker Front Altair, vloog in brand na "een vermoedelijke aanval met een torpedo", zei een woordvoerder van het Taiwanese staatsoliebedrijf CPC Corporation. Dat schip vaart onder de Panamese vlag. Andere bronnen spreken over een mogelijke aanval met een magnetische mijn.

Volgens het Iraanse staatspersbureau IRNA is de Front Altair gezonken, maar een Iraanse havenfunctionaris en de eigenaar van het schip spraken dat later op donderdag tegen.

De Front Altair, eigendom van de Noorse rederij Frontline, was door CPC Corporation ingehuurd om een lading van 75.000 ton nafta te vervoeren. Nafta is een bijproduct bij het raffineren van olie. Het wordt voornamelijk gebruikt om de grondstoffen voor polymeren, etheen, propeen en benzeen te maken.

Alle bemanningsleden in veiligheid

Alle 44 bemanningsleden van de twee tankers zijn door Iraanse reddingsschepen in veiligheid gebracht en naar de Iraanse havenstad Jask gebracht, meldt IRNA.

De Amerikaanse Vijfde Vloot, die haar basis heeft in het nabijgelegen Bahrein, liet weten tankers in de Golf van Oman bij te staan na het ontvangen van twee noodoproepen. Die oproepen kwamen donderdagochtend om 6.12 uur en 7.00 uur binnen, zei een woordvoerder.

De brandende tanker Front Altair voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten in de Golf van Oman. Het schip zou later zijn gezonken, zeggen de Iraanse autoriteiten.

Mogelijk vijfde en zesde aanval in korte tijd

In de afgelopen maanden zijn vier andere tankers aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. De Verenigde Staten legden de schuld voor die incidenten bij Iran, dat elke betrokkenheid ontkent.

Iran roept op tot regionale samenwerking om belangrijke waterwegen te beschermen. "Alle landen in de regio moeten voorzichtig zijn dat ze niet in de val trappen van diegenen die baat hebben bij onrust in de regio."

Olietankerkoepel Intertanko wijst erop dat bijna 30 procent van de over zee vervoerde ruwe olie ter wereld door de zeestraat in kwestie gaat en waarschuwt dat "de oliebevoorrading aan de westerse wereld in gevaar kan komen als de wateren rond de Straat van Hormuz onveilig worden".

Alle incidenten vonden plaats in de buurt van de Straat van Hormuz, die de Perzische Golf met de Golf van Oman verbindt. De nauwe Straat van Hormuz, die langs de Iraanse kust loopt, is een belangrijke verkeersader voor olie en geldt daardoor als een van de strategisch significantste plekken ter wereld.

Nadat het nieuws over het incident bekend werd, schoot de prijs voor een vat Amerikaanse olie omhoog.