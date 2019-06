Ebola heeft in Oeganda een tweede leven gekost. Het gaat om de grootmoeder van het vijfjarige kind dat eerder deze week bezweek aan het dodelijke virus, meldt een medewerker van het ministerie van Volksgezondheid donderdag.

"Beide slachtoffers hadden in Congo de begrafenis bijgewoond van een ebola-patiënt", zegt de functionaris. "Ze waren teruggekeerd naar Oeganda."

Het ministerie meldt dat nog twee patiënten in quarantaine zitten: het 3-jarige broertje van het eerste slachtoffer en een 23-jarige man, die mogelijk ook is besmet met ebola.

De huidige uitbraak van het besmettelijke virus begon in augustus vorig jaar in de Democratische Republiek Congo. Sindsdien zijn meer dan tweeduizend besmettingen gemeld. Er zouden zeker 1.390 patiënten zijn overleden. Het is de een na grootste uitbraak van ebola wereldwijd.

Ebola is deze week voor het eerst sinds het begin van die uitbraak de grens overgestoken. Hulpverleners van het Rode Kruis waren zich hier al geruime tijd op aan het voorbereiden, omdat dagelijks veel mensen tussen de Democratische Republiek Congo en Oeganda reizen.

Honderden vrijwilligers in Oeganda zijn getraind om ebola te herkennen en gemeenschappen voor te lichten over het virus. Zo kunnen zij hulp bieden bij het veilig begraven van overleden ebolapatiënten. Er vinden ook trainingen plaats in Burundi, Rwanda en Zuid-Soedan.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt vrijdag bijeen om de situatie te bespreken. Zo wordt onder meer overlegd over het uitroepen van een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid.