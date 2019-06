De Amerikaanse president Donald Trump zou het "heel graag horen" als buitenlandse regeringen hem schadelijke informatie over zijn rivalen in de komende presidentsverkiezingen kunnen geven.

Hij zei woensdag in een interview met ABC News dat hij geen enkel probleem zou zien in het accepteren van dirt, mocht een ander land hem dat aanbieden.

"Als iemand uit bijvoorbeeld Noorwegen zou bellen, en diegene zou zeggen: 'we hebben iets dat schadelijk is voor je concurrentie', dan zou ik dat heel graag willen horen", zei Trump. Hij kon niet met zekerheid zeggen of hij het aanbod aan de FBI zou melden.

De uitspraak van Trump is opmerkelijk. Zijn presidentschap wordt al twee jaar overschaduwd door onderzoeken naar de manier waarop de Russen de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 hebben beïnvloed. Zij zouden dit hebben gedaan ten faveure van Trump.

In juli 2016 riep Trump de Russen zelfs op om de e-mails van zijn opponent Hillary Clinton te hacken.

Trump jr. werd woensdag door de Senaat gehoord over Russen

Zijn zoon, Donald Trump jr., werd woensdag door de Senaat ondervraagd over tegenstrijdigheden in zijn verklaringen over een ontmoeting die in juni 2016 plaatsvond in de Trump Tower. Een Russische advocaat zou hem schadelijke informatie over Clinton hebben aangeboden.

Speciaal aanklager Robert Mueller presenteerde recent een lijvig rapport over de inmenging van de Russen in de presidentsverkiezingen van 2016.

Trump wuift kritiek over contact met Russen al twee jaar weg

In zijn eindrapport stond wel dat er intensief contact was tussen het team van Trump en de Russen, maar er is geen bewijs gevonden dat het team van Trump doelbewust "samenspande" met Moskou.

Trump heeft alle kritiek altijd weersproken en blijft volhouden dat het onderzoek van Mueller een "heksenjacht" is.