De autoriteiten in Hongkong hebben de regeringsgebouwen in het financiële district voor de rest van de week gesloten vanwege de rellen in de regio.

Het financiële district bevindt zich in het centrum van Hongkong. Vele internationale bedrijven hebben er een vestiging. Of die ook gesloten zullen worden, is nog niet bekend.

Ook enkele banken hebben hun deuren gesloten. Medewerkers worden aangemoedigd de komende dagen vanuit huis te werken. Veel banken bevinden zich in de straten waar de protesten plaatsvonden.

In Hongkong braken deze week rellen uit vanwege een nieuwe uitleveringswet die het voor de regering makkelijker maakt om mensen uit te leveren aan China.

Nadat tienduizenden betogers de straat op gingen, greep de politie hard in. Zo werd er geschoten met rubberen kogels en werden er rook- en traangasbommen gegooid. Ook spoot de politie met pepperspray naar de demonstranten.

Uitleveringswet omstreden door situatie met China

De voorgenomen wet is omstreden omdat Hongkong een speciale administratieve regio binnen China is, die in 1997 door het Verenigd Koninkrijk officieel werd overgedragen aan China. Middels een akkoord werden onder meer het rechtssysteem en de persvrijheid in Hongkong beschermd.

De volksvertegenwoordiging, waarvan de meerderheid in handen is van voorstanders van de Chinese regering, heeft het debat over de uitleveringswet vanwege de chaos uitgesteld.