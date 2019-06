De Verenigde Staten sturen duizend militairen naar Polen als preventieve maatregel tegen Russische agressie. Dat stelde de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Poolse president Andrzej Duda in het Witte Huis.

Duda is op bezoek in Washington om te praten over Amerikaanse militaire steun aan Polen. Volgens de Poolse president heeft zijn land die steun nodig vanwege "de agressieve houding van Moskou in het verleden".

"Wederom toont Rusland zijn onvriendelijke, imperialistische gezicht", aldus Duda tijdens de gezamenlijke persconferentie. "Rusland is er voortdurend op uit om ons grondgebied in te nemen."

De duizend manschappen die Trump nu heeft beloofd, zijn echter onderdeel van een tijdelijke operatie, zo stelde de Amerikaanse president. Ze zullen waarschijnlijk overgeheveld worden van de Amerikaanse militaire basis in Duitsland.

"Ik hoop dat Polen een goede relatie behoudt met Rusland en ik hoop dat de Verenigde Staten een goede relatie houdt met Rusland", aldus Trump. Sinds 2016 zijn er al Amerikaanse troepen in Polen aanwezig. Dat gebeurde als antwoord op de Russische annexatie van het Krim-gebied in Oekraïne in 2014.

Over twee weken staat een ontmoeting tussen Trump en de Russische president Vladimir Poetin op het programma in Japan.