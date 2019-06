De Russische politie heeft woensdag meer dan vijfhonderd personen opgepakt bij protesten in Moskou. Naar schatting duizend demonstranten kwamen bijeen om hun ongenoegen te uiten over de aanhouding van de Russische onderzoeksjournalist Ivan Golunov.

De journalist werd vorige week donderdag opgepakt voor drugsbezit. De politie meldde daarnaast dat in zijn huis meer drugs waren gevonden. Alle aanklachten werden dinsdag ingetrokken, omdat er te weinig bewijs tegen hem zou zijn.

Mensenrechtenorganisaties en de advocaat van de 36-jarige Rus stellen dat hij erin is geluisd door de politie. Tijdens de demonstratie van woensdag werd geëist dat de verantwoordelijke politieagenten gestraft worden.

Er werden in totaal 513 mensen opgepakt, onder wie oppositieleider Alexei Navalny en andere Russische journalisten. Volgens mensenrechtenorganisatie OVD-info zijn veel mensen later op de dag zonder aanklacht vrijgelaten. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog vastzitten.

Golunov is een prominente onderzoeksjournalist in Rusland. Hij schrijft veel over corruptie in de Moskouse politiek voor de website Meduza.