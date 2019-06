Zeker 72 personen zijn woensdag gewond geraakt bij demonstraties tegen de nieuwe uitleveringswet in Hongkong, meldt de regioregering tegen BBC News. Veiligheidsdiensten grepen hard in met onder meer traangas en waterkanonnen.

De regering laat aan de nieuwszender weten dat twee mannen zwaargewond zijn geraakt. Van alle slachtoffers is de jongste 15 jaar, de oudste 66 jaar.

Bij de botsingen tussen de demonstranten en de veiligheidsdiensten zijn 21 agenten gewond geraakt, aldus de autoriteiten. Negen van hen zijn volgens lokale media naar het ziekenhuis gebracht.

Tienduizenden demonstranten blokkeren woensdag meerdere wegen in de stad. Ondanks dat het inmiddels 's nachts is in Hongkong, zijn er nog steeds mensen op straat. De volksvertegenwoordiging heeft het debat over de uitleveringswet vanwege de chaos uitgesteld.

Hongkong is speciale regio binnen China

De voorgenomen wet is omstreden omdat Hongkong een speciale administratieve regio binnen China is. De regio werd in 1997 door het Verenigd Koninkrijk officieel overgedragen aan China. Middels een akkoord werd onder meer het rechtssysteem en de persvrijheid in Hongkong beschermd.

Zondag kwamen naar schatting meer dan een miljoen mensen bijeen om tegen het wetsvoorstel te demonstreren. Een dag later liet Carrie Lam, het hoofd van de uitvoerende macht in Hongkong, weten dat de wet alsnog zal worden ingevoerd.

De meerderheid in de Hongkongse volksvertegenwoordiging is in handen van voorstanders van de Chinese regering.

Demonstranten beschermen zichzelf met paraplu's. (Foto: AFP)