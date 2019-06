Zeker 72 personen zijn woensdag gewond geraakt bij demonstraties tegen de nieuwe uitleveringswet in Hongkong, meldt de regioregering tegen BBC News. Veiligheidsdiensten grepen hard in met onder meer traangas en waterkanonnen.

De regering laat aan de nieuwszender weten dat twee mannen zwaargewond zijn geraakt. Van alle slachtoffers is de jongste 15 jaar, de oudste 66 jaar.

Bij de botsingen tussen de demonstranten en de veiligheidsdiensten zijn 21 agenten gewond geraakt, aldus de autoriteiten. Negen van hen zijn volgens lokale media naar het ziekenhuis gebracht.

Tienduizenden demonstranten hebben woensdag meerdere wegen in de stad geblokkeerd. Ondanks dat het inmiddels 's nachts is in Hongkong, zijn er nog steeds mensen op straat. Regionale media melden dat de rust inmiddels wel is teruggekeerd.

Politie: Demonstranten negeerden waarschuwingen

De politie zegt acties tegen demonstranten te hebben ondernomen omdat waarschuwingen werden genegeerd. "Er is meerdere malen aangegeven dat alle daden die de openbare orde en veiligheid in gevaar brengen niet worden getolereerd", aldus de politie.

Carrie Lam, het hoofd van de uitvoerende macht in Hongkong, noemt de botsingen van woensdag onacceptabel. In een schriftelijke verklaring haalt ze uit naar de demonstranten, omdat een aantal van hen volgens haar voor gevaarlijke en zelfs levensbedreigende situaties heeft gezorgd.

Lam spreekt verder van georganiseerde rellen en stelt dat het wetsvoorstel door sommige mensen gebruikt wordt om voor opschudding te zorgen. "Met harde confrontatie lever je geen geschillen op", schrijft ze.

Demonstranten beschermen zichzelf met paraplu's. (Foto: AFP)

Debat over wetsvoorstel uitgesteld

De volksvertegenwoordiging, waarvan de meerderheid in handen is van voorstanders van de Chinese regering, heeft het debat over de uitleveringswet vanwege de chaos uitgesteld.

De voorgenomen wet is omstreden omdat Hongkong een speciale administratieve regio binnen China is. De regio werd in 1997 door het Verenigd Koninkrijk officieel overgedragen aan China. Middels een akkoord werd onder meer het rechtssysteem en de persvrijheid in Hongkong beschermd.

Zondag kwamen naar schatting meer dan een miljoen mensen bijeen om tegen het wetsvoorstel te demonstreren. Een dag later liet de Hongkongse leider Lam weten dat de wet alsnog zal worden ingevoerd.