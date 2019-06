De Franse leider van de politieke partij Rassemblement National, Marine Le Pen, moet voor de rechter verschijnen voor het plaatsen van drie tweets met beelden van Islamitische Staat (IS) erin.

Le Pen werd aangeklaagd voor drie tweets die ze in 2015 verstuurde over IS. In deze tweets deelde Le Pen foto's van gruwelijkheden zoals onthoofdingen, uitgevoerd door aanhangers van IS.

Bij de beelden stond de tekst: "Dit is IS." Op een van de foto's zou onder andere het onthoofde lichaam van de Amerikaanse journalist James Foley te zien zijn.

De vervolging van Le Pen is mogelijk aangezien zij nu geen parlementaire immuniteit meer geniet. De Franse regering trok deze in naar aanleiding van de tweets.