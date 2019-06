In Oeganda is een persoon besmet met ebola, meldt het ministerie van Volksgezondheid van het Afrikaanse land. Buurland de Democratische Republiek Congo kampt sinds augustus vorig jaar met een uitbraak van de ziekte. Dit is het eerste grensoverschrijdende geval.

Het gaat om een Congolees kind van vijf jaar oud dat dicht bij de grens woont. Het kind zou afgelopen zondag vanuit Congo de grens hebben overgestoken. De kleuter wordt momenteel behandeld in een kliniek.

De grenzen worden sinds de uitbraak in Congo goed gecontroleerd en patiënten die mogelijk ebola hebben, worden uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Hoe het in dit geval fout is gegaan, is onbekend.

In april zei de wereldgezondheidsorganisatie WHO nog dat de uitbraak niet behandeld wordt als een mondiale gezondheidscrisis; daarvoor moet de zeer besmettelijke ziekte verder verspreiden naar andere landen.

Oeganda is sinds 2000 met meerdere uitbraken van ebola geconfronteerd. In de Democratische Republiek Congo zijn sinds augustus al bijna veertienhonderd mensen gestorven aan de ziekte.