De Duitse ex-verpleger Niels Högel is in hoger beroep gegaan tegen zijn tweede levenslange celstraf, die hij vorige week kreeg opgelegd voor het doden van 85 van zijn patiënten. Dit heeft de rechtbank in Oldenburg dinsdag bekendgemaakt, meldt het Duitse persbureau DPA.

De 42-jarige Högel heeft zijn slachtoffers volgens de rechtbank een overdosis hartmedicijnen ingespoten, waarna hij ze wilde reanimeren.

Hij zou dit hebben gedaan omdat hij als held gezien wilde worden. Högel zei tijdens een van de zittingen dat het om "om en nabij de honderd doden" ging.

Het is niet bekend op welke grond de man hoger beroep heeft aangetekend.

Man eerder al veroordeeld tot een levenslange celstraf

De voormalige verpleger werkte van 1999 tot en met 2005 voor twee klinieken in Oldenburg en Delmenhorst. Pas in zijn laatste jaar werd hij betrapt op het onterecht toedienen van het hartmedicijn.

De man stond in 2008 en 2015 voor de rechter voor de dood van dertig patiënten en kreeg toen uiteindelijk een levenslange celstraf opgelegd voor onder meer twee moorden en twee pogingen tot moord.

In de afgelopen jaren is echter duidelijk geworden dat hij verantwoordelijk is voor nog meer moorden.