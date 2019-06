Een patholoog in New York heeft bijna achttien jaar na de aanslagen op de WTC-torens van 11 september 2001 een nieuw slachtoffer weten te identificeren. Het is het 1.643e slachtoffer dat is geïdentificeerd, meldt NBC News dinsdag.

De identiteit van het slachtoffer is vastgesteld met behulp van DNA-tests. Het materiaal waarmee de patholoog heeft gewerkt, werd in 2013 aangetroffen in het opgeslagen puin.

De naam van de man is niet bekendgemaakt. In totaal werden na de aanslagen op 11 september 2.753 mensen als vermist opgegeven. Van deze mensen zijn er nu 1.643 definitief geïdentificeerd.

Dit betekent dat van zo'n 40 procent van de slachtoffers nog steeds niet met zekerheid is vastgesteld dat zij op 11 september 2001 zijn omgekomen. Van veel slachtoffers zijn na het instorten van de torens geen stoffelijke resten gevonden.

Eerste identificatie in een jaar tijd

Een groot deel van het puin wordt nog steeds doorzocht op DNA-materiaal, ook in de hoop dat nieuwe technieken het wel mogelijk maken om minuscule lichaamsresten te identificeren. De man van wie de identiteit nu is vastgesteld, is de eerste identificatie in bijna een jaar tijd.

Op 11 september 2001 vlogen twee gekaapte vliegtuigen in de WTC-torens op de zuidpunt van Manhattan. Beide torens vatten vlam en stortten na ruim anderhalf uur in. Daarnaast vloog een derde toestel het Pentagon in Washington D.C. in en crashte een vierde vliegtuig in een weiland. Het was de dodelijkste aanval op Amerikaans grondgebied in de geschiedenis van het land.