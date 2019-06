De 1922 Committee in het Verenigd Koninkrijk heeft maandagavond bekendgemaakt welke tien kandidaten kans maken om de aftredende Britse premier Theresa May op te volgen. De nieuwe leider van de Conservatieve Partij wordt in de week van 22 juli bekendgemaakt. Tot die tijd blijft May aan.

De kandidaten moesten eerder zeker acht nominaties van partijleden in het Lagerhuis binnenslepen om op de kandidatenlijst te komen.

Donderdag volgt een stemronde waarbij alle 313 Tories in het Lagerhuis hun stem kunnen uitbrengen. Wie minder dan 5 procent van de stemmen krijgt, gaat niet door naar de volgende stemronde op 18 juni.

Dan moeten kandidaten 10 procent van de stemmen krijgen om door te gaan. De partij hoopt dat er na die twee rondes nog twee potentiële opvolgers overblijven.

Als dat niet zo is, dan volgen er stemmingsrondes waarbij telkens de kandidaat met de minste steun afvalt. NU.nl zet alle gegadigden op een rij.

Boris Johnson

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson geldt als topfavoriet om May op te volgen. De 54-jarige Johnson was acht jaar lang burgemeester van Londen. Hij is niet bang voor een harde Brexit - een zonder uittredingsakkoord - en was een van de prominentste figuren binnen de organisatie Vote Leave, die in aanloop naar het referendum in 2016 campagne voerde voor een Britse uittreding.

Dominic Raab

De voormalige Brexit-minister Dominic Raab maakte zijn kandidatuur binnen een dag na de aankondiging van het vertrek van May bekend en geldt als een politiek zwaargewicht. Hij was ruim vier maanden Brexit-minister in het kabinet-May, maar stopte uit onvrede over het akkoord dat de Britse premier met de EU had gesloten. Raab heeft ook geen moeite met een harde Brexit.

Michael Gove

De Britse minister van Milieu Michael Gove was er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat Johnson in een eerder stadium geen premier werd. Nadat David Cameron was afgetreden, vertelde Gove geen vertrouwen te hebben in Johnsons leiderschap. Daarna stelde hij zichzelf kandidaat. Uiteindelijk werd May aangesteld als 'veilige keuze'. Gove wordt 'het brein achter de Brexit' genoemd.

Jeremy Hunt

Hunt heeft aan beide kanten van de Brexit gestaan. De politicus heeft campagne gevoerd om de Britten ín de EU te houden, maar sinds het referendum stelt hij juist vóór een uittreding te zijn en een 'no deal-Brexit' niet te vrezen. Hij bekleedde diverse ministerposten en was bijna zes jaar de minister van Gezondheid.

Sajid Javid

Sajid Javid stemde in 2016 nog tegen de Britse uittreding, maar zegt sindsdien vóór een Brexit te zijn. Javid wil echter wel een deal met de EU sluiten. Hij is de zoon van een Pakistaanse buschauffeur en daarmee de eerste Britse minister van Binnenlandse Zaken met een migratieachtergrond.

Andrea Leadsom

Leadsom probeerde al eens eerder partijleider te worden van de Conservatieven, maar een ongelukkige opmerking over May gooide roet in het eten. Leadsom had gezegd dat May geen goede premier zou zijn, omdat ze - in tegenstelling tot Leadsom zelf - geen kinderen heeft. In mei trad Leadsom af als kabinetslid vanwege de Brexit-plannen van May. De voormalige voorzitter van het Lagerhuis pleit voor een 'beheerste' Brexit

Esther McVey

De voormalige tv-presentator en minister van Arbeid en Pensioenen is de tweede vrouwelijke kandidate. Eind 2018 stapte ze uit de regering van May, omdat haar deal volgens McVey "geen recht doet aan het resultaat van het referendum". McVey heeft meerdere malen gezegd niet bang te zijn voor een harde Brexit.

Matt Hancock

De Britse minister van Gezondheid Matt Hancock vindt dat de Conservatieven verder moeten kijken dan de Brexit. In de peilingen geldt hij niet als een van de favorieten.

Mark Harper

In 2014 raakte de toenmalige minister van Immigratie Mark Harper in opspraak, omdat de door hem ingehuurde schoonmaker illegaal in het land verbleef. Hij was op dat moment juist verantwoordelijk voor een campagne die aan illegale immigranten duidelijk moest maken dat ze terug moesten naar hun land van herkomst of gearresteerd zouden worden. De 49-jarige Harper stelde zich als een van de laatsten kandidaat en wil een "goede deal" met de EU sluiten.

Rory Stewart

De laatste kandidaat is de Britste minister voor Internationale Ontwikkeling Rory Stewart. Hij is sinds 2010 lid van de Conservatieve Partij en was het eerste kabinetslid van May dat zich kandidaat stelde. Hij zegt dat een 'no deal-Brexit' nooit door het Lagerhuis goedgekeurd zal worden, maar zegt tegelijkertijd dat een nieuwe deal met Brussel sluiten nog onwaarschijnlijker is.